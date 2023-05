L' Ucraina pronta per una controffensiva su larga scala

La tanto preannunciata azione di attacco: le Forze armate ucraine si stanno preparando per una controffensiva su larga scala, annuncia la Cnn, affermando che la tattica prevede di colpire obiettivi come arsenali, centri di ...La Cina si dicea svolgere un "ruolo costruttivo" per creare consenso attorno al cessate il fuoco e all'apertura di colloqui di pace in. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero ...Il leader ucraino in Italia incontrerà Mattarella e il Papa. La Gran Bretagnaa classificare la Wagner come organizzazione terroristica. Potente ...

La guerra. L'Ucraina pronta alla controffensiva. Ecco obiettivi e scenari Avvenire

La tattica ucraina prevede di colpire obiettivi come arsenali, centri di comando, sistemi corazzati e di artiglieria, per poi avanzare.Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, a commento dell'annuncio dell'invio del rappresentante speciale della Cina per gli affari euro-asiatici, Li Hui, in cinque Paesi ...