Luca Salatino e Soraia perché si sono lasciati? «Vi dico com' era la situazione»

(Di venerdì 12 maggio 2023) A settimane dalla fine della storia d'amore conAllam Ceruti,rompe il silenzio. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato una intervista a Uomini e Donne Magazine sbugiardando completamente la sua ex compagna. Secondo la sua versione dei fatti,non provava più sentimenti nei suoi confronti da almeno due mesi e che fosse addirittura infastidita dalla sua presenza: "Quandouscito da GF Vip lei mi è sembrata quasi infastidita e col tempo si è creata unatesa tra noi, che mi ha fatto stare male. Mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa, ma io vedevo che non c'erano più le attenzioni di prima"sbugiarda ...

Luca Salatino e la sua verità sulla rottura da Soraia: Era infastidita da me, non mi dava conforto Fanpage.it

