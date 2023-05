Los Angeles Lakers-Golden State Warriors gara-6 stanotte in tv | canale | orario | streaming playoff Nba

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tutto pronto per Los. La serie della semifinale di Conference al momento vede in vantaggio LeBron e compagni sul 3-2 e-6 è in programma alle 04:00 della notte tra venerdì 12 e sabato 13 maggio. Da valutare le condizioni di Anthony Davis, dopo il colpo alla testa di-5, ma Darvin Ham si è detto ottimista per un suo recupero. Diretta su Sky Sport NBA con il commento originale, ma sono anche previste delle repliche per sabato 13 maggio con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua. SportFace.

... il presidente degli azzurri rivendica il merito di aver progettato il terzo scudetto dal nulla, scrivendone la sceneggiatura proprio come avviene per i film di successo a. Assicura di ...approfondimento Sparatoria Texas, 5 vittime tra cui un bimbo: identificato il killer FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, sparatoria a Monterey Park. Killer ...Nella testimonianza della donna riportata dalTimes, Tami ha raccontato che a salvarla è stata una voce che l'ha confortata e supportata per tutti i terribili 41 giorni passati in mare ...

La parigina rock di Chanel Cruise sfila a Los Angeles - Lifestyle Agenzia ANSA

Bollettino di guerra per Anthony Davis: colpo in faccia, problema alla vista, sedia a rotelle… Tutti elementi che dopo Gara 5 contro Golden State non erano proprio rassicuranti. Il ...Chris Pratt ha incontrato Timothée Chalamet alla partita dei playoff Nba: «Ho provato il buffet con lo snack più gustoso d'America», ha scherzato sui social ...