Lorella Cuccarini e Isobel | tutti hanno notato il dettaglio sulle due protagoniste di “Amici”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 12 maggio 2023) News Tv.sono duedell’attuale edizione di ““, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Molti telespettatoriunche sembrano avere in comune. Non balza subito all’occhio, ma una volta intuito resterete veramente a bocca aperta.sembrano così diverse, ma in realtàqualcosa in comune. (Continua…) Leggi anche: “” 22, cambia tutto in finale: arriva la decisione storica Leggi anche: “”,pronta a dire addio al programma? L’indiscrezionee ...