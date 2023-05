Loredana Lecciso al settimo cielo | finalmente il matrimonio nella proprietà di famiglia

(Di venerdì 12 maggio 2023)è da tempo lontano dai riflettori ma or al sua gioia è talmente grande da volerla condividere con tutti. Le nozze sono pronte e la location da sogno… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Al Bano, ha avuto anche due figli insieme a: Al Bano Junior e Jasmine. Insomma, una famiglia molto numerosa! Yari è il secondogenito e ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello ...... ecco chi è la figlia diLE SORELLE Fotogallery - Chiara Ferragni e tutto il clan al parco a Milano con i bambini SEMPRE INSIEME Fotogallery - Filippa Lagerback e Daniele Bossari, ...Tutto perfetto, se non fosse che - ancora una volta - si staglia l'ombra dell' eterno scontro tra l'ex moglie del cantante, Romina Power, e l'attuale compagna,. È risaputo che tra le ...

Loredana Lecciso, la figlia Brigitta si è sposata in Kenya TGCOM

Brigitta Cazzato è la primogenita di Loredana Lecciso: ecco chi è la ragazza che recentemente si è sposata in Kenya.Brigitta Cazzato e il compagno Yan Goby si sono sposati per la seconda volta in Africa dopo l’unione civile del 2022.