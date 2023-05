Lombardia | Fontana | ' sindaco P Borromeo era amministratore capace e appassionato'

... oggi in pensione, ha infatti avuto ospiti diversi volti noti, su tutti il presidente di RegioneAttilio(sindaco di Varese dal 2006 al 2011), la ex presidente del consiglio ......dell'Orchestra Canova fondata nel 2014 che coinvolge giovani musicisti da tutta lae che ... infatti, La Traviata l'evento lirico del festival con appuntamento per il 30 giugno alla...... il presidente dell'Ordine di Varese Aurelio Filippini scrive al Presidente dellachiedendo un impegno concreto per riconoscere agli infermieri il ruolo di Professionisti di Regione ...

Fontana 'Uniformità di vedute sull'operato di Bertolaso in Lombardia' Tiscali Notizie

Polemica rovente dopo che l'assessore alla Sanità ha inviato una lettera a Fontana bocciando di fatto il livello dei manager sanitari ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 maggio 2023 – “Esprimo alla famiglia e ai suoi cari, il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia”. Così il presidente Attilio Fontana, dopo aver appreso la tris ...