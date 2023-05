Lombardia | ass Mazzali | “apre ‘Sentiero dei Celti e dei Liguri’ che collega Milano al mare”

(Di venerdì 12 maggio 2023), 12 mag. (Adnkronos) – E’ tutto pronto per il taglio del nastro del primo cammino cheal, aperto a tutti gli escursionisti da fine maggio. Si chiama ildeie deied è un percorso che attraversa, Emilia Romagna e Liguria, presentato in Piazza Città di, con la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbarae del team di esploratori che ha ideato l’evento, patrocinato dalla Regione.La città di partenza è, quella di arrivo Sestri Levante. Il percorso per intero è lungo 222 chilometri, divisi in 10 tappe. Prevede sia tratti di pianura, che di collina o montagna. Il Sentiero si ...

Di questi, ben 11 solo in'. Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60 - 20147 Milano. C. F/P. IVA 9296810964 R. E. ..."La- ha sottolineato il presidente Fontana - può contare su prodotti eccellenti, che fanno della qualità il loro comune denominatore. Salumi, formaggi e vini tra migliori e più 'attrattivi'...... fondata nel 1914 e che fu la secondaind delladopo Monza. Fu un lavoro enorme durato mesi e mesi e Dario era riuscito a coinvolgere le industrie per farsi fotografare e soprattutto ...

Lombardia: ass.Mazzali, "apre 'Sentiero dei Celti e dei Liguri' che ... Il Tirreno

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - E' tutto pronto per il taglio del nastro del primo cammino che collega Milano al mare, aperto a tutti gli ...Milano, 12 maggio 2023 - Si è tenuta nella Sala Alessi di Palazzo Marino, alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi e di ...