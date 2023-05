Lombardia | a Mila Zegna il ‘Premio Eccellenza Donna Fidapa 2023’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 maggio 2023)no, 12 mag. (Adnkronos) – Le donne lombarde si distinguono ancora una volta per capacità e merito, come sancisce il riconoscimento assegnato a, nipote di Ermenegildo, imprenditore del settore della moda, noto in tutto il mondo e premiata oggi alla 12esima edizione del– Bpw’ (International Federation of Business and Professional Women) alla Villa Reale di Monza dall’assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, su delega del presidente Fontana.“Donne imprenditrici, donne medico o in prima fila nella pubblica sicurezza, in polizia, tra i carabinieri, nella guardia di finanza -ha commentato l’assessore Mazzali- ma anche donne impegnate nel bene sociale per aiutare altre ...