LIVE Trevisan-Muchova 6-3 0-0 | WTA Roma 2023 in DIRETTA | inizia il secondo set!

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 GAME! Buona prima per la ceca che conquista senza fatica il primo gioco delparziale. 40-15 Sbaglia anche l’avversaria, sempre col rovescio. 40-0 Altro errore per la fiorentina, questa volta col rovescio. 30-0 Si ferma in rete il dritto dell’azzurra. 15-0 Sbaglia col drittoSET 13.49 Nonostante un bassa percentuale di prime in campo (43%),è riuscita a prevalere nel primo parziale, seppur abbia sprecato il 75% di palle break che l’avversaria ha concesso (9/12). 6-3 SET! Altro errore col dritto per, l’azzurra conquista con merito il primo40-0 Lunga la risposta di rovescio della ceca, tre set point ...