LIVE Sinner-Kokkinakis 6-1 6-4 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | l’avversario al 3° turno “Mi sono preparato bene per questo torneo”

(Di venerdì 12 maggio 2023) 12:34 Termina qui la nostra testuale di. Grazie per aver seguito il match in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 12:33 Percentuali mostruose al servizio per, che ha perso solamente cinque punti nell'arco del match. Esordio convincente dunque per il giovane ...

senza problemi contro Kokkinakis. Match in gran parte senza storia quello che ha segnato l'esordio di Jannikagli Internazionali Bnl di Roma , Masters 1000 del circuito Atp. Il tennista ...11:36 Ancora un break per! 5 - 1 Favorito da un doppio fallo dell'avversario,strappa il servizio all'australiano. Ora l'altoatesino servirà per il set. 11:30si porta sul 4 - 1! ...Anche agli ottavi di finalearriverebbe da favorito. L'avversario più probabile è il russo ... L'80esima edizione del torneo maschile del circuito Atp Masters 1000 di tennis saràsu due ...

Il numero uno italiano, Jannik Sinner, e il campione uscente, Novak Djokovic, sono protagonisti al Foro Italico ancor prima di scendere in campo. L'azzurro è a Roma «per vincere più gare possibile: la ...