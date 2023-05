LIVE Sinner-Kokkinakis 6-1 4-3 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | Jannik in vantaggio di un set ed un break

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Prima al centro vincente dell’australiano. 15-30 Perde il controllo del dritto. 0-30 Risposta aggressiva di rovescio e smorzata vincente in contropiede. Alè! 0-15 Stringe troppo l’angolo del dritto incrociato. 5-3 Game. Stop volley non precisa dell’altoatesino, ma l’avversario non concretizza il passante.serve ora per rimanere nel match. 40-0 BOOM! Dritto inside out vincente di rara potenza di. 30-0 Servizio e dritto a segno per l’azzurro. 15-0 Decolla la risposta di dritto di. 4-3si difende con un dritto profondo, e trasforma il successivo dritto in ...

agli Internazionali di Roma oggi 12 maggio. Il numero 1 italiano affronterà il qualificato australiano Thanasi Kokkinakis.è ampiamente favorito, ma in passato ha dovuto faticare per ...Anche agli ottavi di finalearriverebbe da favorito. L'avversario più probabile è il russo ... L'80esima edizione del torneo maschile del circuito Atp Masters 1000 di tennis saràsu due ...ROMA - Via alle sfide del secondo turno agli Internazionali d'Italia in corso a Roma sulla terra rossa del Foto Italico . Oggi (12 maggio) in campo(al debutto come Djokovic) contro Kokkinakis, Fognini contro Kecmanovic e quattro azzurre (Trevisan, Giorgi, Pigato e Paolini) nel femminile. Segui la diretta della ...

ATP Roma, Sinner-Kokkinakis agli Internazionali in diretta live. Più tardi Fognini Sky Sport

La cronaca delle partite di oggi 12 maggio 2023 al torneo di Roma: agli Internazionali si inizia con Janik Sinner sul centrale a partire dalle 11 ...Jannik Sinner fa il suo esordio agli Internazionali d’Italia. Oltre a lui anche altri azzurri in campo, Fognini e non solo. In serata sarà il turno di Djokovic ...