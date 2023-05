LIVE MotoGP | GP Francia 2023 in DIRETTA | Miller svetta anche nelle P2 | 3° Bezzecchi Si salva Bagnaia

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 Primo degli esclusi dalla top10 per soli tre millesimi uno sfortunato Luca Marini. Dovranno passare dal Q1Fabio Quartararo e gli italiani Morbidelli (17°), Di Giannantonio (18°), Petrucci (19°) e Savadori (20°). 16.03 Di seguito la top10 delle P2 e della classifica combinata del venerdì: 1 43 J.1:30.950 2 41 A. ESPARGARO +0.119 3 72 M.+0.200 4 89 J. MARTIN +0.285 5 5 J. ZARCO +0.326 6 12 M. VIÑALES +0.392 7 33 B. BINDER +0.402 8 93 M. MARQUEZ +0.482 9 1 F.+0.517 10 73 A. MARQUEZ +0.558 16.02 Siin extremis Pecco!! 9° tempo nella combinata in 1’31?467 e ...

Il weekend del GP di Le Mans è in diretta su Sky Sport, Sky Sport Uno LIBERE 2, CLASSIFICA: BIN, BEZ, J MAR, A MAR, VINTutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®,™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! La programmazione di calcio esterosu Sky e in streaming su NOW PREMIER LEAGUE (...Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®,™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! GP DI FRANCIASU SKY SPORT, SKY SPORT UNO E IN STREAMING SU NOW Venerdì 12 ...

MotoGP, LIVE FP2 Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto GPOne.com

Domani, sabato 13 maggio, entra nel vivo il weekend di Le Mans sul circuito Bugatti con le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Francia 2023, valevole come quinto appuntamento stagionale del ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.38 Davanti a tutti partirà Francesco Bagnaia, reduce da un ottimo fine settimana di Jerez. Il campione del mondo spiega così il suo avvicinamento a Le Mans ...