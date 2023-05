LIVE MotoGP | GP Francia 2023 in DIRETTA | Bezzecchi vola ad inizio P2 | Bagnaia lavora sul set-up

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24 Caduta anche per Jorge Martin con la Ducati Pramac. Il forte vento potrebbe essere parte della spiegazione di tutte queste scite. 15.23 Comincia il secondo long-run della sessione. Bisognerà attendere gli ultimi 15-20 minuti per assistere ai primi veri tentativi di time-attack. 15.21 Marc Marquez scende in pista con gomme medie (8 giri)/soft (13 giri) per continuare are sul ritmo con la Honda. 15.18 Tanti piloti sono fermi ai box adesso dopo la conclusione del primo run. 42 minuti alla fine del turno. 15.16 Altre due scite per Augusto Fernandez e Alex Marquez. Condizioni particolarmente insidiose a Le Mans… 15.15 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI P2: 1 72 M.1:31.654 2 89 J. ...

MotoGP, LIVE FP2 Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto GPOne.com

Giornata di libere a Le Mans, già decisive per l’ingresso in diretta in Q2. Dopo il primo turno di libere asciutto, con le KTM davanti, vediamo cosa è successo nelle P2. Insieme a noi, Maio Meregalli, ...Domani, sabato 13 maggio, entra nel vivo il weekend di Le Mans sul circuito Bugatti con le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Francia 2023, valevole come quinto appuntamento stagionale del ...