LIVE MotoGP | GP Francia 2023 in DIRETTA | alle 15 00 le P2 a Le Mans | ci si gioca l’accesso diretto al Q2

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Sul circuito Bugatti di Lesta per andare in scena un turno molto importante da 60 minuti, in cui si decideranno di fatto i dieci piloti qualificati automaticamente per il Q2 senza dover passare dal Q1 in qualifica. 14.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport e ben ritrovati per ladella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, quinto round stagionale del Mondiale. 11.42 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla P2 delle ore 15.00. Se sopraggiungerà la pioggia, come appare possibile, potrebbero già valere i tempi della P1 in vista della Q1 di domani. Grazie e buon proseguimento di giornata. 11.40 Ancora problemi in casa Yamaha. ...