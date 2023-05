LIVE MotoGP | GP Francia 2023 in DIRETTA | al via le P2 | Bagnaia lavora sul passo a Le Mans

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano gli ultimi 60 minuti di prove libere del venerdì inper la. 14.58 Ancora due minuti di attesa prima dell’inizio delle P2! Tutto pronto al circuito Bugatti di Leper l’ultimo turno del venerdì. 14.55 Sembra scongiurato nel frattempo definitivamente il rischio pioggia per questa seconda sessione di prove libere. Tutto ancora in bilico dunque per la qualificazionein Q2. 14.51 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE: 1. Francesco(Ducati) 87 2. Marco Bezzecchi (Ducati) 65 3. Brad Binder (KTM) 62 4. Jack Miller (KTM) 49 5. Luca Marini (Ducati) 48 6. Jorge Martin (Ducati) 48 7. Maverick Vinales (Aprilia) 48 8. Alex Rins (Honda) 47 9. Johann Zarco ...

Via al weekend di Le Mans della: prime libere a Miller su KTM, Bagnaia su Ducati chiude decimo una sessione che potrebbe ...Marc Marquez al rientro dopo l'infortunio alla mano destra ALLE 15...Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®,™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! La programmazione di calcio esterosu Sky e in streaming su NOW PREMIER LEAGUE (...Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®,™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! GP DI FRANCIASU SKY SPORT, SKY SPORT UNO E IN STREAMING SU NOW Venerdì 12 ...

MotoGP, LIVE FP2 Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto GPOne.com

Giornata di libere a Le Mans, già decisive per l’ingresso in diretta in Q2. Dopo il primo turno di libere asciutto, con le KTM davanti, vediamo cosa è successo nelle P2. Insieme a noi, Maio Meregalli, ...Domani, sabato 13 maggio, entra nel vivo il weekend di Le Mans sul circuito Bugatti con le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Francia 2023, valevole come quinto appuntamento stagionale del ...