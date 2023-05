LIVE Lazio-Lecce 1-1

(Di venerdì 12 maggio 2023) Da una parte la volontà di chiudere la contesa Champions League, dall’altra quella di dare una sterzata per la salvezza....

PRECEDENTI - Dopo quattro risultati utili di fila, laha perso le ultime due sfide di Serie A contro il Lecce; tuttavia, delle otto sconfitte subite dai biancocelesti nei 31 match disputati ...Il match valido per la 35esima giornata di Serie A trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'Olimpico,e Lecce si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Olimpico' trae Lecce in tempo reale. Formazioni Ufficiali- LecceLAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; ...

Lazio-Lecce 1-1: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

45' - Alla fine del primo tempo il Lecce pareggia per 1-1 contro la Lazio giocando una buona partita. I giallorossi cominciano con personalità, sfruttano la ...28' - Giallorossi sempre reattivi 22' - Strefezza calcia il rigore ma sbaglia calciando fuori rasoterra alla destra del portiere. Lazio-Lecce 0-0 21' - Rigore per il Lecce: ...