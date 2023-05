LIVE Lazio-Lecce 0-0 | Strefezza sbaglia un rigore!

(Di venerdì 12 maggio 2023) Da una parte la volontà di chiudere la contesa Champions League, dall’altra quella di dare una sterzata per la salvezza....

Il match valido per la 35esima giornata di Serie A trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'Olimpico,e Lecce si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...PRECEDENTI - Dopo quattro risultati utili di fila, laha perso le ultime due sfide di Serie A contro il Lecce; tuttavia, delle otto sconfitte subite dai biancocelesti nei 31 match disputati ...Calciomercato.it vi offre il match dello stadio 'Olimpico' trae Lecce in tempo reale. Formazioni Ufficiali- LecceLAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; ...

Lazio-Lecce 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Campionato Serie A TIM 2022-2023 | 35ª giornata Venerdì 12 maggio 2023, ore 20:45 Stadio Olimpico, Roma LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, ...Trentacinquesima giornata del campionato di serie A al via con l'anticipo tra Lazio e Lecce, sabato in campo tre partite e poi il resto delle partite. AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE ...