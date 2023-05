LIVE Judo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Alice Bellandi conquista il bronzo! E’ record di podi per l’Italia!

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00: Arriva dunque la quarta medaglia per l’Italia con18.00: Soluzione al golden score 17.58: Secondo shido per Kapalek 17.54: Uno shido a testa 17.50: Di fronte nella finale per l’oro il russo Adamian, numero 15 al mondo e il ceco Krpalek, numero 36 al mondo 17.46: Non si disputerà la seconda finale per il bronzo. Il canadese Elnahas rinuncia e l’israeliano Paltchikil bronzo. Grande giornata per Israele oggi 17.39: Un waza ari annullato al georgiano e proprio nel finale piazza la zampata l’azero Kotsoiev che si aggiudica il bronzo 17.33: Nella prima finale per il georgiano Sulamanidze, numero uno del ranking e l’azero Kotsoiev, numero 3 del ranking 17.31: IPPON DELLA ISRAELIANA LANIR! L’israeliana mette a segno un ippon atterrando ...

LIVE Judo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Alice Bellandi cerca l'impresa, Gennaro Pirelli mina vagante OA Sport

