LIVE – Giro d’Italia 2023 | settima tappa Capua-Gran Sasso Campo Imperatore | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lascritta delladel, lunga 218 chilometri daai 2130 metri di quota di, ai pressi delimpegnativa di montagna, uno degli appuntamenti più attesi della primana della Corsa Rosa. Sulla salita abruzzese potrebbe andare in scena il primo vero confronto diretto tra gli uomini di classifica, per una giornata davvero tutta da gustare. Sportface ve la racconterà in tempo reale con latestuale fin dal primo chilometri, senza farvi perdere nulla. COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING: ...