LIVE Giro d’Italia 2023 in DIRETTA | vittoria di Davide Bais a Campo Imperatore Tatticismo in gruppo

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI MEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 17.51 La nuova classifica a punti con Jonathan Milan in testa: 1 MILAN Jonathan 110 Bahrain – Victorious 2 GROVES Kaden 99 Alpecin-Deceuninck 3 PEDERSEN Mads 87 Trek – Segafredo 4 MATTHEWS Michael 57 Team Jayco AlUla 5 DEKKER David 40 Team Arkéa Samsic 6 PARET-PEINTRE Aurélien 33 AG2R Citroën Team 7 ALBANESE Vincenzo 32 EOLO-Kometa 827 EOLO-Kometa 9 ACKERMANN Pascal 24 UAE Team Emirates 10 GANDIN Stefano 24 Team Corratec – Selle Italia 17.48è anche la nuova maglia azzurra: 1...

LIVE Giro d'Italia: 7ª tappa. Resistono i 3 in fuga: circa 8'30" sul gruppo a -28 km La Gazzetta dello Sport

Il racconto della settima tappa del 106° Giro d'Italia, Capua-Gran Sasso d'Italia. Il tracciato, le difficoltà e poi la cronaca diretta delle fasi principali della corsa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 MEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C'È GIÀ IL PIANO B 16.14 Scende a 9'39" il vantaggio di ...