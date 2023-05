LIVE Giro d’Italia 2023 | Capua-Campo Imperatore in DIRETTA | si avvicina lo scontro finale | i tre fuggitivi hanno ancora 10?

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELMEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 16.04 Problema meccanico per Geraint Thomas! Il gallese è ora costretto ad inseguire. Non sarà difficile rientrare, il ritmo in gruppo non eraaltissimo. 16.03 Momento di folklore tipico delle strade abruzzesi: Samuele Battistella, già staccato insieme a Mark Cavendish, prende degli arrosticini dal pubblico e li mangia. Ilè anche questo! 16.02 40 km al traguardo di! 16.01 La Soudal Quick-Step di Remco Evenepoel è piuttosto in coda. Nessun problema comunque per il Campione del Mondo. Forse solo un piccolo rallentamento ...

... oltre quella già citata delladurante lo svolgimento delle corse. La sezione Tappe, ad esempio, dettaglia tutti i 21 percorsi previsti per l'edizione 2023 del, con l'indicazione relativa ...PER SEMPRE sarà anche unTour con diverse date inper l'Italia: dopo la data zero del 5 mazzo alClub di Trezzo sull'Adda, le cantanti saranno il 13 e 14 maggio al Fabrique di Milano e ...È il giorno del primo 'tappone' di questa 106dizione del, da Capua al Gran Sasso d'Italia, con l'arrivo in salita dopo 218 km ai 2130 metri di Campo Imperatore. Maglia rosa sempre sulle spalle di Leknessund, grande attesa per le azioni Evenepoel e ...

LIVE Giro d'Italia: 7ª tappa. Fuga a 3, oltre 10' sul gruppo a -60 km La Gazzetta dello Sport

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutti”, acconsenti al nostro ut ...MotoGP: Jack pizza la zampata nella prima sessione di libere, davanti all'ottimo Luca. Binder completa la prima fila virtuale. Zarco è 4° davanti ad Alex Marquez, Bagnaia in top ten per un soffio, fuo ...