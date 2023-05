LIVE Giro d’Italia 2023 | Capua-Campo Imperatore in DIRETTA | Petilli e Davide Bais nella fuga di quattro corridori | gruppo a 9?

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELMEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 13.51 Intanto è risalito a 9? il vantaggio del quartetto di testa. 13.48(EOLO-Kometa) passa per primo al traguardo volante di Castel di Sangro. Secondo Simone(Intermarché – Circus – Wanty), terzo Karel Vacek (Team Corratec – Selle Italia) e quarto Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè). 13.45 Poco dopo lo sprint intermedio comincerà la prima salita di giornata, ossia quella di Roccaraso (7,3 km al 6,1%). 13.42 I fuggitivi sono ormai vicini al traguardo volante di Castel di Sangro. Per arrivarci mancano soltanto 5 km. 13.39 C’è sempre il Team DSM a tirare in ...

LIVE Giro d'Italia: 7ª tappa. Fuga a 4, oltre 9' sul gruppo, Petilli virtuale maglia rosa La Gazzetta dello Sport

Oggi, venerdì 12 maggio 2023, continuerà il Giro d’Italia 2023 con la tappa Capua-Gran Sasso d’Italia – 218 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 ...È il giorno del primo 'tappone' di questa 106^edizione del Giro, da Capua al Gran Sasso d'Italia, con l'arrivo in salita dopo 218 km ai 2130 metri di Campo Imperatore. Maglia rosa sempre sulle spalle ...