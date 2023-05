LIVE Giro d’Italia 2023 | Capua-Campo Imperatore in DIRETTA | Petilli e Davide Bais nella fuga di quattro corridori | gruppo a 8?

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELMEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 12.50 Dopo un paio di minuti Leknessund riparte insieme al suo compagno Jonas Iversby Hvideberg. 12.48 Piccolo stop per la Maglia Rosa per indossare i gambali. 12.46 A tirare in testa alc’è proprio il Team DSM di Leknessund, ma per ora il ritmo è tranquillo. 12.43 Visto il vantaggio di quasi 8? della, Simoneè in questo momento Maglia Rosa virtuale. Prima della partenza odierna l’italiano dell’Intermarché – Circus – Wanty pagava 7’49” dal leader Andreas Leknessund (Team DSM). 12.40 Tra meno di 50 km ci sarà il traguardo volante di Castel di Sangro, posto dopo un tratto in ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Capua-Campo Imperatore in DIRETTA: quattro uomini all'attacco, c'è Petilli OA Sport

Oggi, venerdì 12 maggio 2023, continuerà il Giro d’Italia 2023 con la tappa Capua-Gran Sasso d’Italia – 218 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 ...È il giorno del primo 'tappone' di questa 106^edizione del Giro, da Capua al Gran Sasso d'Italia, con l'arrivo in salita dopo 218 km ai 2130 metri di Campo Imperatore. Maglia rosa sempre sulle spalle ...