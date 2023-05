LIVE Giro d’Italia 2023 | Capua-Campo Imperatore in DIRETTA | la strada inizia a salire verso il gran finale | gruppo a 13? dai battistrada

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELMEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 15.55 In particolare UAE, EF e Bahrain sembrano le squadre più decise a prendere in mano la corsa. 15.52 Ilsi avvicina alla salita e diverse squadre sembrano pronte a rilevare la DSM dal compito di fare l’andatura. 15.49 La DSM non ha mai smesso di lavorare ma da 9’50” il distacco è tornato a 12?. I batti, ed in particolare Simone Petilli, ora potrebbero anchere a sognare. 15.47 Nel frattempo èta la salitaCalascio per i tre batti. Il loro vantaggio ora torna a sfiorare i 12 minuti. 15.46 Remco ...

LIVE Giro d'Italia: 7ª tappa. Fuga a 3, oltre 10' sul gruppo a -60 km La Gazzetta dello Sport

