LIVE Giro d’Italia 2023 | Capua-Campo Imperatore in DIRETTA | i fuggitivi ci credono | siamo sul Gran Sasso

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELMEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 16.21 Si stacca Filippo Ganna dal gruppo principale. 16.21al GPM di seconda categoria di Calascio: Bais transita davanti a Petilli e Vacek. 16.20 Pensate che nessuno tra Petilli, Bais e Vacek ha mai vinto tra i professionisti. 16.19 I battistrada sembrano però già decisamente affaticati. Sebbene il vantaggio resti enorme: 9’08” a 33 km dal traguardo. 16.17 Se i primi tre non venissero raggiunti, ilde favorito sarebbe Simone Petilli, il più scalatore tra i battistrada. Per tutti si tratta dell’occasione della vita. 16.16 In testa al gruppo c’è proprio la DSM di Leknessund. 16.15 Petilli resta ...

... oltre quella già citata delladurante lo svolgimento delle corse. La sezione Tappe, ad esempio, dettaglia tutti i 21 percorsi previsti per l'edizione 2023 del, con l'indicazione relativa ...PER SEMPRE sarà anche unTour con diverse date inper l'Italia: dopo la data zero del 5 mazzo alClub di Trezzo sull'Adda, le cantanti saranno il 13 e 14 maggio al Fabrique di Milano e ...È il giorno del primo 'tappone' di questa 106dizione del, da Capua al Gran Sasso d'Italia, con l'arrivo in salita dopo 218 km ai 2130 metri di Campo Imperatore. Maglia rosa sempre sulle spalle di Leknessund, grande attesa per le azioni Evenepoel e ...

LIVE Giro d'Italia: 7ª tappa. Fuga a 3, oltre 10' sul gruppo a -60 km La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 MEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C'È GIÀ IL PIANO B 16.14 Scende a 9'39" il vantaggio di ...Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutti”, acconsenti al nostro ut ...