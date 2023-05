LIVE Giro d’Italia 2023 | Capua-Campo Imperatore in DIRETTA | falsopiano verso Casciano | la fuga ha 12? Petilli maglia rosa virtuale

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELMEZZO METRO DI NEVE: A RISCHIO LE TRE CIME DI LAVAREDO, C’È GIÀ IL PIANO B 14.50 Intanto si è rialzato Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizané), ora segnalato a quasi otto minuti dai tre fuggitivi Davide Bais (EOLO-Kometa), Simone(Intermarché – Circus – Wanty) e Karel Vacek (Team Corratec – Selle Italia). 14.47 Infatti ora mancano meno di 90 chilometri al traguardo. Certo, le due salite finali sono lunghe, però non dalle pendenze impossibili. 14.44 Ora il vantaggio inizia ad essere molto ampio, e i chilometri da compiere scendono piano piano. Ma non è che il gruppo sta facendo male i conti? 14.42 Aumenta il divario degli altrila. ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Capua-Campo Imperatore in DIRETTA: incubo Covid, si ritira Aleotti OA Sport

Oggi, venerdì 12 maggio 2023, continuerà il Giro d’Italia 2023 con la tappa Capua-Gran Sasso d’Italia – 218 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 ...È il giorno del primo 'tappone' di questa 106^edizione del Giro, da Capua al Gran Sasso d'Italia, con l'arrivo in salita dopo 218 km ai 2130 metri di Campo Imperatore. Maglia rosa sempre sulle spalle ...