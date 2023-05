LIVE – Giorgi-Alexandrova 6-4 3-1 | secondo turno Internazionali d’Italia Roma 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ile latestuale del confronto tra Camilaed Ekaterina, valevole comedel tabellone principale degliBNL. L’azzurra tornerà in campo dopo aver superato Arantxa Rus in tre set, al termine di un confronto complicato e risoltosi in rimonta. I caratteristici fendenti dell’azzurra saranno affiancati certamente da altrettante accelerazioni di un certollo dell’avversaria russa, dunque ci si aspettano fuochi d’artificio.andrà in scena sul Pietrangeli come quarto match a partire dalle ore 11:00, al termine di Fognini-Kecmanovic. La vincintrice di questa partita sfiderà una tra Martina Trevisan e ...

Avanza anche Fognini , che ha battuto Kecmanovic, poi quattro azzurre (Trevisan, Giorgi, Pigato e Paolini) in campo nel femminile.

LIVE Camila Giorgi-Alexandrova, WTA Roma 2023 in DIRETTA: serve l'impresa contro la n.22 del mondo OA Sport

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Camila Giorgi ed Ekaterina Alexandrova, valevole per il secondo turno. Atp Roma, via alle sfide del secondo turno sulla terra rossa del Foro Italico: vittorie per Sinner e Fognini, si aspetta Djokovic. Quattro azzurre in campo nel femminile