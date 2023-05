LIVE Fognini-Kecmanovic | ATP Roma 2023 in DIRETTA | sul ‘Pietrangeli’ è il turno di Trevisan | a seguire scenderà in campo il ligure

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:32 Sulla meravigliosa cornice delè appena terminato il primo match di giornata: la greca Sakkari si è sbarazzata in due rapidi set della ceca Strycova con il punteggio di 6-1 6-3. Tra una manciata di minuti sullo stessotoccherà alla nostra Martinacontro Muchova, asarà il momento di Fabio! 12:30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di primodegli Internazionali d’Italia che vedrà opposto Fabioal serbo Miomir. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di primo ...

Prevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand. La sfida non inizierà prima delle 13:30 . Kecmanovic -: il pronostico Nel match contro Murraysembrava ringiovanito di ...Fabioha battuto in un match d'altri tempi lo scozzese Andy Murray in tre set, e adesso ... L'80esima edizione del torneo maschile del circuito Atp Masters 1000 di tennis saràsu due canali ...Oggi (12 maggio) in campo Sinner (al debutto come Djokovic) contro Kokkinakis,contro Kecmanovic e quattro azzurre (Trevisan, Giorgi, Pigato e Paolini) nel femminile. Segui la diretta della ..

Kecmanovic-Fognini è un match valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.Atp Roma, via alle sfide del secondo turno sulla terra rossa del Foro Italico: oggi (12 maggio) tocca all'altoatesino, poi a Fognini e Djokovic. Quattro azzurre in campo nel femminile ...