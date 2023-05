LIVE Fognini-Kecmanovic 6-3 7-66 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | meravigliosa prestazione del ligure che continua la rinascita

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:10 La nostradifinisce qui! Grazie mille a tutti gli amici di OA Sport per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata! 18:09 Sul campo Pietrangeli ora sarà il turno di Camila Giorgi, che affronterà la russa Alexandrova.la giornata degli italiani a, che come sempre sta regalando mille emozioni. 18:07 56% di prime in campo percon l’88% (!!) di resa, mentre il serbo vince il 64% dei punti sul 67% di prime palle. L’azzurro difende la seconda vincendo il 48% dei punti, mentreottiene ben il 67% con questo fondamentale. 77 a 71 i punti totali in favore dell’azzurro. 18:05 Diamo un occhio alle ...

16:35ancora avanti, 5 - 3 L'azzurro è ad un passo dalla vittoria del primo set . 16:29sul 4 - 2, ovazione del pubblico L'azzurro mantiene i due game di vantaggio e riceve gli ...Dopo Sinner, il turno in un Foro Italico ribollente di entusiasmo di Fabio, impegnato alle 14,15 contro il serbo Kecmanoic . Le partite si possono seguire in diretta TV su Sky e in ...Prevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand. La sfida non inizierà prima delle 13:30 . Kecmanovic -: il pronostico Nel match contro Murraysembrava ringiovanito di ...

LIVE Fognini-Kecmanovic, ATP Roma 2023 in DIRETTA: terzo match dalle 11.00 sul 'Pietrangeli' OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 E' lungo di un soffio il pallonetto con il back di rovescio dell'azzurro dopo l'attacco in uscita dal servizio del n.37. 0-30 Errore con il dritto in ma ...Mostra tutto il network Mostra tutto il network TUTTI I LIVE Partono gli Internazionali BNL d'Italia sulle reti Mediaset Boniek pensa alla Roma: "Col Leverkusen match fondamentale" Sonego… Leggi ...