LIVE Fognini-Kecmanovic 6-3 6-5 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | il serbo torna a servire per prolungare la partita

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 E’ lunga la risposta di rovescio del n.130 al mondo. 15-0 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio tentata da. 6-5 Game! Ne viene fuori con classe pura l’azzurro, chiudendo con l’ACE. 40-30 Prima esterna e dritto a campo aperto di, 36esimo vincente del match per lui! 30-30 Servizio e dritto in arretramento per l’azzurro, che gioca un grandissimo punto. 15-30 In corridoio questo colpo di Fabio, situazione delicata. 15-15 Carica il drittoed è millimetrico con l’esecuzione lungolinea. 15-0 Prima esterna che portamente il punto all’italiano. 5-5 Game! Fuori la risposta dell’azzurro, turno di battuta rapidissimo. 40-0 Affonda con il rovescio lungolinea ...

Martina Trevisan non riesce a chiudere la partita e nel secondo set arriva la rimonta di Muchova, che chiude con 6-3 e ristabilisce la... Esordio show di Sinner che ha impiegato un'ora e 18 minuti per battere l'australiano Kokkinakis con lo score di 6-1, 6-4. Tra Fognini e Kecmanovic c'è un solo precedente, vinto dall'azzurro...

LIVE Fognini-Kecmanovic, ATP Roma 2023 in DIRETTA: terzo match dalle 11.00 sul 'Pietrangeli' OA Sport

