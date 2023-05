LIVE Fognini-Kecmanovic 0-0 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | si parte su un ‘Pietrangeli’ gremito!

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Meraviglioso cambio vincente con il rovescio lungolinea del serbo. 30-40sbaglia in lunghezza nella costruzione del punto. 15-40 Due palle break! Risponde profondo l’italiano e arriva l’errore sulla diagonale di rovescio di. 15-30 E’ lungo di un soffio il pallonetto con il back di rovescio dell’azzurro dopo l’attacco in uscita dal servizio del n.37. 0-30 Errore con il dritto in manovra di. 0-15 Subito la deliziosa mano dia fare la differenza, tocco magico del ligure nei pressi della rete dopo la smorzata del serbo. PRIMO SET 16:01 E’ tutto pronto al Foro per l’inizio di questa attesissima partita,in battuta; buon divertimento e buon tennis a ...

Esordio show di Sinner che ha impiegato un'ora e 18 minuti per battere l'australiano Kokkinakis con lo score di 6 - 1, 6 - 4 Trae Kecmanovic c'è un solo precedente , vinto dall'azzurro a ...Dopo Sinner, il turno in un Foro Italico ribollente di entusiasmo di Fabio, impegnato alle 14,15 contro il serbo Kecmanoic . Le partite si possono seguire in diretta TV su Sky e in ...10:45 Nel pomeriggio c'èDopo l'estenuante sfida vinta con Murray, nel pomeriggio Fabiotornerà in campo alle 14 affrontando il serbo Miomir Kecmanovic . Un unico precedente tra i due ...

Kecmanovic-Fognini è un match valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Roma: orario, notizie, pronostici, tv e streaming.Atp Roma, via alle sfide del secondo turno sulla terra rossa del Foro Italico: oggi (12 maggio) tocca all'altoatesino, poi a Fognini e Djokovic. Quattro azzurre in campo nel femminile ...