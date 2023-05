LIVE Civitanova-Trento 3-1 | Finale Superlega volley 2023 in DIRETTA | una bella Lube vince gara4 e si va alla bella!

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.32: E’ mancato qualcosa in ricezione e in attacco aquesta sera. Nessuno degli attaccanti trentini, ad esclusione forse di Kaziyski, è riuscito a trovare la giusta continuità in ricezione e di conseguenza in attacco 22.31: I grandi protagonisti di questa vittoria disono Marlon Yant e Mattia Bottolo, che hanno tenuto una continuità di rendimento straordinaria, trasciando laal successo., Bene anche i centrali. E’ mancato Nikolov che si è spento dopo un buon primo set ma si è molto ben comportato Gabi Garcia, entrato in corsa e decisivo nel secondo e nel quarto set 22.29: Una, anche senza Zaytsev,meritatamente3-1 e si ...