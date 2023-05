LIVE Civitanova-Trento 2-1 | Finale Superlega volley 2023 in DIRETTA | l’Itas vince il terzo set e riapre gara4 | 20-25

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-25 Errore al servizio di Garcia eaccorcia le distanze, 2-120-24 Diagonale di Garcia da zona 2 19-24 Sbertoli di seconda intenzione 19-23 Errore al servizio18-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 18-22nte Kaziyski da zona 2 sulle mani del muro 18-21 Primo tempo Anzani 17-21 Errore al servizio16-21 Mano out Michieletto da zona 2 16-20 Errore al servizio16-19 Mano out Yant da zona 4 15-19 Mano out Kaziyski da zona 4 15-18 Diagonalente Yant da zona 4 14-18 Il pallonetto di Lavia da zona 4 14-17 Diagonale di Garcia da seconda linea 13-17nte Garcia da seconda linea 12-17 ...