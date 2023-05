LIVE Camila Giorgi-Alexandrova | 6-4 | 5-2 WTA Roma 2023 in DIRETTA | la russa serve per rimanere nel match

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Si apre bene il campo con il dritto l’azzurra, che poi chiude con il contropiede. 15-30 Termina in rete la risposta di rovescio di. 0-30 Sesto doppio fallo del set per la. 0-15 Si attacca a rete, che però non trova il capo con la seconda volee. 5-2 Gioco: tiene bene sulla diagonale di dritto l’azzurra, con lache è la prima a cedere. 40-30 Altra ottima risposta di, che trova gli ultimi centimetri di campo e mette in difficoltà l’azzurra. 40-15 Termina in rete il rovescio di, sulla risposta profonda della. 40-0 Termina in corridoio il rovescio di. 30-0 Terzo ACE del set per ...