LIVE Camila Giorgi-Alexandrova | 5-4 WTA Roma 2023 in DIRETTA | la russa serve per rimanere nel primo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADurato poco più di una trentina di secondi il trattamento medico del fisioterapista ad. Probabilmente si trattava di una sbucciatura o qualcosa di simile al braccio destro. 5-4 Gioco: con un altro punto diretto con il servizio l’italiana chiude questo game. Dopo il cambio di camposervirà per restare nel set. 40-15 Seconda di servizio molto profonda dall’italiana e verso il corpo della, la quale non riesce a trovare la giusta distanza della palla, colpendo male il rovescio. 30-15 Spinge con il dritto, chiudendo nell’angolo destroe costringendola all’errore. 15-15 Ottima prima al centro da parte dell’italiana, su cui non trova il campo in risposta la ...