Liste d' attesa choc | fino a due anni per la visita salva - vita È una sanità lumaca

... e non tutte hanno utilizzato il fondo di 500 milioni stanziati nel 2022 per il recupero delled'. Non è stato utilizzato circa il 33 per cento dei fondi, per un totale di 165 milioni. Il ...La ripartizione nazionale dei fondi che continua a penalizzare la Campania, le lunghed', l'aumento dell'emigrazione sanitaria, disegnano una situazione giunta oramai a livelli di guardia ...... e non è il solo dato che evidenzia quanto il nostro sistema sia in sofferenza; le prestazioni di diagnostica per immagini sono tra quelle con il più alto tasso did'. "Queste prestazioni ...

Liste d'attesa in Veneto, ecco la soluzione: convincere i medici a fare meno prescrizioni ilgazzettino.it

Ma per comprendere meglio la correlazione tra stress e disfunzione erettile, dobbiamo procedere per gradi. Le conseguenze sull’uomo single. La disfunzione erettile colpisce sia gli uomini che hanno ...Si sono fermate le prestazioni, dagli esami agli interventi chirurgici, e le liste di attesa, che già erano una piaga prima dell’emergenza coronavirus, si sono allungate. L’ultimo report di ...