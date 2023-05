L' ironia del Papa sui cagnolini

Quindici giorni fa, all'udienzamercoledì, io andavo a salutare, arrivai ad una signora, cinquantenne come me - ha scherzato il Papa - . Saluto la signora e lei apre una borsa. E dice: 'me lo ...Tutti i giorni alle 13.15 Trentino Marketing presenterà i prodotti tipici di eccellenza... dal cibo al futuro, dalla storia all'arte, con sagacia, competenza e. Domenica 21 maggio alle 18.Entrambi in total white, i commenti sui social: "Vanno dallo stesso armocromista" L'articolo Giorgia Meloni e il papa, l'web: "Sono vestiti uguale..." proviene da True ...

Fiorello fa ironia con Roberto Sergio: “Nostro studio garage del nuovo ad Rai”. E lui risponde RaiNews

"Protagonsita è la dolcezza carnale della femmina verace, l’ironia della vrenzola, la fermezza della capo quartiere", spiega l'artista che regola i conti a suon di rime taglienti e dirette. Tgcom24 of ...Il futuro dell’ auto passa anche da scienza, filosofia, istituzioni e ironia, come gli ospiti appena svelati dei prossimi Electric Days. Per la terza edizione, in programma dal 5 al 7 maggio ...