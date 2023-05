Commenta per primoOlmo non prolungherà il suo contratto con il, in scadenza nel 2024, scrive Mundo Deportivo. Il fantasista catalano avrebbe già rifiutato l'offerta di rinnovo. In Germania spiegano anche ......bersaglio conOlmo, Heinrichs, Szoboszlai e Nkunku: di Gregoritsch la rete della bandiera del Friburgo, con il talento magiaro che si regala la doppietta in pieno recupero, nonostante il...Autori dei golOlmo, Szoboszlai (doppietta) , Nkunku ed Henrichs, ininfluente la rete ... In finale ilincontrerà una tra Eintracht Francoforte e Stoccarda , avversarie domani nell'altro ...

Lipsia, Dani Olmo non rinnova: ecco le squadre interessate Calciomercato.com

Uno dei nomi che potrebbe accendere il prossimo mercato è sicuramente quello di Dani Olmo. L'attaccante spagnolo del Lipsia ha il contratto ...Dani Olmo, attaccante spagnolo del Lipsia, potrebbe lasciare la Germania: Real Madrid e Barcellona seguono la situazione ...