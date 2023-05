L' Inter incanta | i token bruciano | ' in fiamme' 110mila gettoni in meno di 90 minuti

(Di venerdì 12 maggio 2023) I gol fioccano, i tifosi esultano, i fan. In Champions League questi tre step sono indissolubili sin dall'inizio dei quarti di finale per un'iniziativa ideata ad hoc per la competizione ...

Prima c'era anche il Napoli, ora ne sono rimaste tre:, Milan e Manchester City. Tramite i propri canali social, poi, sono gli stessi organizzatori a ricordare a tutta la community il conteggio ...La cui stagione prosegue con la goleada al Monza, in cui Kvaracon una spettacolare ... Ancor più dietro Juventus ( - 10) e( - 11). Ma gli "esperti" giurano che a gennaio comincerà un ...l'ha approfittato dell'impegno contro il Verona, non solo per prendere 2 punti in più ... se il tecnico pensa di raccontare favole, non è neppure tanto bravo e nonnessuno. Non il ...

L'Inter incanta, i fan token bruciano: "in fiamme" 110mila gettoni in meno di 90 minuti La Gazzetta dello Sport

Prosegue l'inziativa di Socios legata alla più importante competizione per club: protagoniste le milanesi e il Manchester City con i rispettivi tifosi ...Il talento sardo è risultato ancora tra i trascinatori dell’Inter in Champions League TUTTOCAMPISTA. Un’altra prestazione clamorosa in Champions League per Nicolò Barella. Il talento cresciuto nel Cag ...