L’Inter festeggia gli anni del grande Beccalossi! Buon compleanno

(Di venerdì 12 maggio 2023) IlEvaristo Beccalossioggi 67. L’ex centrocampista ha giocato alben 215 volte. Oggi è capo delegazione dell’Italia Under 19 TANTI AUGURI ? Il ‘Becca’ compie gli. Beccalossi,ex del, oggi spegne 67 candeline. Conha giocato ben 215 partite complessive dal 1978 al 1984. In maglia nerazzurra, ha timbrato anche 37 gol e vinto uno Scudetto (1979-80) e una Coppa Italia (1981-82). Oggi è capo delegazione della Nazionale italiana Under 19. Anche la redazione di Inter-News fa gli auguri a Beccalossi.Evaristo Beccalossi #PZeroElect #Pirelli #ForzaInter @Pirelli pic.twitter.com/Edc2vZK73D — Inter (@Inter) May 12, 2023 Fonte: Inter Twitter Inter-News - ...

