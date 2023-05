Linda Yaccarino sarà la nuova a.d. di Twitter

è stata scelta da Elon Musk come amministratore delegato di Twitter. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. La manager si è dimessa da NBCUniversal e si appresta a ...Un nuovo capitolo -, dunque, si appresta a prendere il timone della società che cinguetta, aprendo un nuovo capitolo per la piattaforma. Il suo arrivo potrebbe, secondo alcuni media americani, stemperare ...- Il prossimo amministratore delegato di Twitter sara' una donna. Lo ha annunciato Elon Musk. E', entrera' in carica a giugno, attualmente capo della pubblicità di NBCUniversal. "Sono entusiasta di annunciare che ho trovato un nuovo Ceo per Twitter. Lei inizierà tra 6 settimane", ...

Twitter, Elon Musk ha scelto Linda Yaccarino come amministratore delegato TGCOM

La scelta del multimiliardario statunitense è andata su una figura che negli Stati Uniti è vista come di primissimo piano nel settore della comunicazione e della pubblicità ...Linda Yaccarino è la manager scelta da Elon Musk per prendere il suo posto alla guida di Twitter. Musk ha comprato la piattaforma per 44 miliardi lo scorso ottobre, oggi la società vale circa la metà, ...