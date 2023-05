Linda Yaccarino è il nuovo Ceo di Twitter

Cambio al vertice di Twitter. Elon Musk, proprietario del social network, ha scelto il nuovo Ceo per la società:. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. La manager si è dimessa da NBCUniversal, dove era responsabile della pubblicità, e presto prenderà il timone del social di Musk, ...12/05/2023 - 17:22 Secondo quanto riportato dal Washington Post, Elon Musk avrebbe sceltoper occupare, al suo posto, la carica di amministratore delegato di Twitter. Dopo aver lavorato per oltre un decennio come presidente del settore pubblicità e partnership di ...Elon Musk ha dichiarato in un tweet di aver scelto, capo della pubblicità di NBCUniversal, per succedergli come amministratore delegato di Twitter."Sono entusiasta di dare il benvenuto acome nuovo CEO di Twitter!" ha ...

Twitter, Elon Musk ha scelto Linda Yaccarino come amministratore delegato TGCOM

