Linda Yaccarino Ceo di Twitter | l’annuncio di Musk | «Insieme trasformeremo la piattaforma in X | l’app per tutto»

(Di venerdì 12 maggio 2023) «Sono felice di dare il benvenuto acome nuova Ceo di!». Le voci si sono rincorse nelle ultime ore, dopo le anticipazioni dello stesso patron di. Ed è stato lo stesso Elonad annunciare ufficialmente che la nuova ad sarà, ex responsabile della pubblicità di NBCUniversal. «si concentrerà sulle attività di business, mentre io continuerò a occuparmi del design del prodotto e sulle nuove tecnologie», ha scritto in un tweet, «non vedo l’ora di lavorare conper trasformare questain X,per». Con la nomina diricoprirà il ruolo ...

La manager, da tempo responsabile della pubblicità di NBCUniversal, sarà la nuova Chief executive officer di Twitter, prendendo il posto di Elon Musk ...