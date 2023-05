Linda Yaccarino Ceo di Twitter | chi è la manager scelta da Musk

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ha 59 anni, arriva dalla Nbc Universal “Sono entusiasta di dare il benvenuto acome nuovo Ceo disi concentrerà principalmente sulle operazioni commerciali, mentre io mi concentrerò sul design del prodotto e sulle nuove tecnologie. Non vedo l’ora di lavorare conper trasformare questa piattaforma in X, l’app per tutto”. Ad affermarlo è il proprietario diElonconfermando le indiscrezioni. CHI E’è nata il 27 novembre 1963 a Long Island, negli Stati Uniti. Laha appena lasciato il suo posto di responsabile della pubblicità a Nbc Universal come annunciato oggi dal ...