L’incendio a Milano e la disattenzione

Leggi su butac

(Di venerdì 12 maggio 2023) Come riportato da tante testate ieri ac’è stato un incendio provocato da un’esplosione. Titola TPI: Forte esplosione in pieno centro a: a fuoco diverse auto. Nube nera in città VIDEO Nell’articolo vengono riportati dei tweet che dovrebbero mostrare. Il primo dei tweet è questo: #Incendio desnivel #pinosuarez #CDMX @saidochoa pic.twitter.com/xNdg96C3xv — (@MarkossV) May 10, 2023 Notate nulla di strano? Le insegne che si vedono non sembrano qualcosa che vedremmo a, e nemmeno le auto sembrano avere la targa italiana. Nell’ultimo video poi si vede un camion dei vigili del fuoco che ha questo aspetto: Ci sembra il tipico camion dei vigili del fuoco meneghini? Ovviamente no, si tratta di un mezzo dei vigili del fuoco messicani, perché il tweet scelto dalla redazione di TPI per ...