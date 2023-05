Lilli Gruber sui figli | perché non ne ha avuti

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 12 maggio 2023)ha spiegato che non ha avutoper una sua scelta precisa, non motivata dagli impegni lavorativi, ma semplicemente una scelta di vita., che è sposata dal 2000 con Jacques Charmelot, ha spiegato ibisogna volerli e che per farli sarebbe dovuta essere un’altra persona, invece di quella che è oggi. La giornalista è tornata sull’argomento durante il podcast “Mama non mama” del Corriere della Sera dove ha spiegato: “Ovviamente anche io avrei potuto pensare di più a fare. Quando arrivi a quarant’anni il tuo orologio biologico ti obbliga a fare qualche riflessione in più. Io non ho fattoper una scelta precisa, sarei dovuta essere un’altra persona da quella che sono. Non era una questione di impegno o tentativi, ma di scelte e ...