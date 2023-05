Ligier JS2 RH2 - Un prototipo a idrogeno a Le Mans con Bosch

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 12 maggio 2023)Automotive eEngineering hanno unito le forze per realizzare la JS2 RH2, unche sarà svelato in occasione della 24 Ore di Le. La vettura deriva dall'attuale JS2 R e l'contenuto in tre serbatoi viene utilizzato come carburante per il motore V6 di origine Ford. I dati tecnici relativi a potenza e coppia non sono stati resi noti. L'come alternativa nel motorsport.si è occupata dell'ottimizzazione del powertrain, del serbatoio e della sicurezza, mentresi è concentrata sulla dinamica del veicolo, sul sistema di raffreddamento e sull'integrazione dei nuovi componenti nella vettura esistente.punta a mostrare le proprie capacità per attirare ...