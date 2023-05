L’identikit delle start up impegnate nella sostenibilità

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un report di Cariplo Factory mette in luce le caratteristicheaziende più dinamiche, che vogliono rendere il mondo un posto migliore Sono piccole, hanno significative prospettive di crescita e vogliono rendere il mondo un posto migliore, a partire dall’ambiente e dal benessere dei propri dipendenti fino alle relazioni con fornitori, clienti e stakeholder. In estrema sintesi è questoup attive, e pertanto concentrate sull’aderenza ai criteri ESG, come emerge dal Report Sustainability Waves ESG Italianups di Cariplo Factory. L’analisi, che ha coinvolto oltre 100 aziende innovative a cui sono state rivolte 50 domande, mira a raccogliere, misurare e divulgare le innovazioni...

Inoltre,medio è spesso quello di una donna di età ...in Italia i consumatori considerano molto rilevante il prezzo......budget che verrà messo a disposizione degli uomini mercato per'... Per quanto concerne il secondo, invece, si guarda in ...i conti ed un monte ingaggi salito alle stelle per effetto......ampiamente scelti per accompagnare il pre - cena con il 24%... Cosa spinge verso una o'altra scelta In parte il prezzo, ma ...del consumatore tipo corrisponde a quello di chi vive ...