I due uomini, che hanno sempre sostenuto la loro innocenza, sono statiper motivi umanitari. Negli ultimi mesi, le condizioni di salute di entrambi erano molto peggiorate. . . 12 maggio 2023... sbarcarono in Sicilia,, svizzeri, inglesi, indiani, polacchi, russi e soprattutto ... I carceratie assoldati dai garibaldini - Nel modesto carcere mandamentale i detenuti in attesa di ...... aprirono le porte delle prigioni per scegliere i propri capi militari e affrontare i. Tra i seimila condannatic'erano anche molti giacobini " i patrioti napoletani, come preferiva ...

Liberati francesi detenuti in Iran,sollievo di Macron - Europa Agenzia ANSA

Il cittadino francese, Benjamin Brière e il cittadino franco-irlandese, Bernard Phelan, che erano detenuti nella prigione di Mashhad, nel nord-est dell'Iran, sono stati liberati: è quanto annunciato d ...Guerra in Ucraina, la diretta di oggi mercoledì 10 maggio. Un altro giornalista caduto per raccontare l'orrore del conflitto in Ucraina. Il cronista e reporter ...