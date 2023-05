Lexar NM610 PRO 1TB SSD

Leggi su scartoff

(Di venerdì 12 maggio 2023) IlPRO 1TB è un drive SSD ad alta velocità, progettato per offrire prestazioni superiori rispetto ai tradizionali drive a disco rigido. Con una capacità di archiviazione di 1TB, il drive è in grado di gestire grandi quantità di dati, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono velocità di trasferimento elevate, come giochi, video e grafica. In questa recensione, esamineremo le specifiche e le prestazioni del . Performance Il offre prestazioni di alto livello in termini di velocità di trasferimento dei dati. Con velocità di lettura sequenziale fino a 3.480 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 3.000 MB/s, il drive è in grado di gestire facilmente grandi quantità di dati. La velocità di lettura casuale fino a 400.000 IOPS e la velocità di scrittura casuale fino a 300.000 IOPS, inoltre, rendono il drive ideale per le ...